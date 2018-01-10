Журналист ВГТРК Кондрашов на время работы в штабе Путина уйдет в отпуск

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов на время работы пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина ушел в неоплачиваемый отпуск, об этом он сообщил РИА Новости в среду.

Ранее стало известно, что Кондрашов будет пресс-секретарем избирательного штаба Путина. Сопредседателями штаба стали глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Я ушел в отпуск на два месяца, без содержания", — сказал РИА Новости Кондрашов.

Он добавил, что по прошествии этого срока намерен вернуться к своим обязанностям. Собеседник агентства пояснил, что после того, как получил предложение от сопредседателей штаба стать его пресс-секретарем, "долго согласовывал это с руководством своей компании", поскольку у него "очень много функциональных обязанностей на телеканале".

"Конечно, это требовало согласований и понимания, как дальше поступать, но руководство дало добро… Совмещать невозможно, во-первых, физически: работа штаба предусматривает полную твою занятость с утра до поздней ночи. Во-вторых, я хоть и не являюсь госслужащим, но работа одновременно в области СМИ и работа в предвыборном штабе невозможна… так не должно быть", — добавил собеседник агентства.

В программе "Вести" Кондрашов работает с августа 1991 года: собственный корреспондент по Центральной Азии, затем – специальный корреспондент. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.

С 2005 года — ведущий программы "Вести", с 2007 года ведет программу "Вести недели". С сентября 2008 года — ведущий программы "Вести в 20:00" в паре с Марией Ситтель.

В 2016 году был назначен директором дирекции программы. Является автором нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину"о событиях весны 2014 года и "Валаам", премьера которого состоится в эфире телеканала "Россия 1" 14 января.

Награжден медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и I степени. Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" в паре с Марией Ситтель (2015).