Журналист ВГТРК Кондрашов на время работы в штабе Путина уйдет в отпуск

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов на время работы пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина ушел в неоплачиваемый отпуск, об этом он сообщил РИА Новости в среду.
Ранее стало известно, что Кондрашов будет пресс-секретарем избирательного штаба Путина. Сопредседателями штаба стали глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева.
"Я ушел в отпуск на два месяца, без содержания", — сказал РИА Новости Кондрашов.
Он добавил, что по прошествии этого срока намерен вернуться к своим обязанностям. Собеседник агентства пояснил, что после того, как получил предложение от сопредседателей штаба стать его пресс-секретарем, "долго согласовывал это с руководством своей компании", поскольку у него "очень много функциональных обязанностей на телеканале".
"Конечно, это требовало согласований и понимания, как дальше поступать, но руководство дало добро… Совмещать невозможно, во-первых, физически: работа штаба предусматривает полную твою занятость с утра до поздней ночи. Во-вторых, я хоть и не являюсь госслужащим, но работа одновременно в области СМИ и работа в предвыборном штабе невозможна… так не должно быть", — добавил собеседник агентства.
В программе "Вести" Кондрашов работает с августа 1991 года: собственный корреспондент по Центральной Азии, затем – специальный корреспондент. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.
С 2005 года — ведущий программы "Вести", с 2007 года ведет программу "Вести недели". С сентября 2008 года — ведущий программы "Вести в 20:00" в паре с Марией Ситтель.
В 2016 году был назначен директором дирекции программы. Является автором нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину"о событиях весны 2014 года и "Валаам", премьера которого состоится в эфире телеканала "Россия 1" 14 января.
Награжден медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и I степени. Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" в паре с Марией Ситтель (2015).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.