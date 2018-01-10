Путин изменил контуры политтехнологической работы, считает эксперт

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выдвинувший свою кандидатуру на выборы-2018, изменил контуры привычной политтехнологической работы и фактически сам возглавил свою избирательную кампанию, а назначение сопредседателями выборного штаба людей, не имеющих отношения к политике, только подчеркивает, что он делает ставку на простых людей, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
В среду стало известно, что глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева стали сопредседателями избирательного штаба Путина. Журналист Андрей Кондрашов сообщил, что будет пресс-секретарем избирательного штаба.
"Владимир Путин в ходе своей избирательной кампании явно делает ставку на простых людей. Он хочет получить прямой мандат доверия со стороны населения, и для этого ему не нужен какой-то статусный человек или группа статусных лиц, которые бы стояли между ним и населением страны. Именно с этим и связан такой совершенно не странный выбор и сделан расчет на эффективность такого взаимодействия", — сказал Мухин РИА Новости.
По его словам, таким решением Путин "де-факто изменил контуры привычной политтехнологической работы, которая разворачивается в ходе избирательной кампании, и возглавил свою кампанию сам". Политолог добавил, что подобного рода практика всегда имела успех у действующего президента.
Комментируя сообщение о пресс-секретаре избирательного штаба Путина, Мухин отметил, что Кондрашов и журналисты говорят на одном языке, поэтому этот выбор можно назвать совершенно практичным и прагматичным.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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