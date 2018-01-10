В Алтайском крае начала работать горячая линия избиркома

БАРНАУЛ, 10 янв — РИА Новости. Горячая линия Избирательной комиссии Алтайского края начала работать с 10 января в регионе, сообщает в среду официальный сайт ведомства.

"Главная цель работы горячей линии – организация консультирования по вопросам избирательного законодательства. Горячая линия будет работать ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, а непосредственно в единый день голосования отвечать на звонки жителей края будут в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Избирком отмечает, что жители региона могут узнать адрес своего избирательного участка, как проголосовать на дому, а также получить любую информацию, касающуюся предстоящих выборов президента России 18 марта 2018 года.