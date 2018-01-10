ЦИК не зарегистрировал группу в поддержку самовыдвиженца Черепнина

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ЦИК России отказался зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержи самовыдвижения IT-специалиста из Челябинска Виктора Черепнина на президентских выборах в марте нынешнего года.
"Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Виктора Валерьевича Черепнина, и ее уполномоченных представителей в связи с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.
Одним из оснований для отказа стало то, что в собрании группы для поддержки самовыдвижения участвовали только 34 человека из минимально необходимых 500 избирателей; в поданном кандидатом ходатайстве о регистрации группы были сведения только о двух членах группы.
Кроме того, Черепнин не предоставил нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы, документы об имуществе и крупных расходах, что также является основанием для отказа в регистрации группы.
Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно было собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек. Прием документов от самовыдвиженцев Центризбирком завершил 7 января.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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