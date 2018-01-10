ЦИК зарегистрировал 120 доверенных лиц Титова

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал 120 доверенных лиц уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, который идет на президентские выборы от своей "Партии роста", среди них — политики и бизнесмены.
"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Бориса Юрьевича Титова в количестве 120 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании в среду.
В число доверенных лиц Титова вошли политик, бывший депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, ответственный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи, бизнесмен Тарас Ярош.
По закону, не могут быть доверенными лицами кандидата члены избирательных комиссий с правом решающего или с правом совещательного голоса. По сведениям, содержащимся в базе данных ГАС "Выборы", из 120 зарегистрированных доверенных лиц Титова двое являются членами избиркомов с совещательным голосом, указано в постановлении ЦИК. После назначения доверенными лицами они должны либо прекратить, либо приостановить свои полномочия в избирательных комиссиях.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.