ЦИК зарегистрировал 120 доверенных лиц Титова

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал 120 доверенных лиц уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, который идет на президентские выборы от своей "Партии роста", среди них — политики и бизнесмены.

"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Бориса Юрьевича Титова в количестве 120 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании в среду.

В число доверенных лиц Титова вошли политик, бывший депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, ответственный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи, бизнесмен Тарас Ярош.

По закону, не могут быть доверенными лицами кандидата члены избирательных комиссий с правом решающего или с правом совещательного голоса. По сведениям, содержащимся в базе данных ГАС "Выборы", из 120 зарегистрированных доверенных лиц Титова двое являются членами избиркомов с совещательным голосом, указано в постановлении ЦИК. После назначения доверенными лицами они должны либо прекратить, либо приостановить свои полномочия в избирательных комиссиях.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.