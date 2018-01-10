В январе в книжных магазинах появится книга "Собчак против всех"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Книга "Собчак против всех", авторами которой стали кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и журналист, телеведущий Антон Красовский, появится на прилавках в январе 2018 года, сообщила пресс-служба издательства АСТ.

"Эта книга – попытка нарисовать портрет нашей большой страны и окрестностей. Портрет, конечно, вышел не очень объективный. Я постаралась максимально интересно и субъективно рассказать о том историческом периоде, в котором мы все сейчас живем. О самом ярком, абсурдном, героическом и нелепом. В общем, о нас!" — приводит слова Собчак пресс-служба издательства.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.