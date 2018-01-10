Песков отказался отвечать на вопросы о работе Путина в качестве кандидата

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь отказался отвечать на вопросы, касающиеся работы Владимира Путина в качестве кандидата на выборах-2108, посоветовав журналистам обращаться в предвыборный штаб.

"Обращайтесь в штаб, я вчера говорил, что по предвыборным делам я не могу никак комментировать и не могу никак сообщать, это противоречило бы законодательству", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение, что пресс-секретарем штаба Путина станет журналист Андрей Кондрашев.

Песков добавил, что Путин в среду "будет в штабе в качестве кандидата" и туда можно адресовать все вопросы по избирательной кампании.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.