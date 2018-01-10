Кандидат в президенты из Челябинска рассказал о предвыборной программе

ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. IT-специалист Виктор Черепнин из Челябинска, подавший документы в ЦИК для участия в президентских выборах, считает, что для развития страны необходимо перераспределить природную ренту и закрепить централизованное управление экономикой.

"Я родился в Ленинском районе Челябинска в семье учителя, имею два высших образования: Южно-Уральский государственный университет (юрист) и РАНХиГС при президенте РФ в Москве (экономист). Занимаюсь реализацией IT-проектов в области создания и внедрения защищенных информационных систем. Я представляю общероссийское общественное движение "Социальная справедливость России", которое находится в стадии формирования, на выборы иду как самовыдвиженец", — рассказал он РИА Новости.

По его словам, экономическая платформа движения основана на идеях академика Дмитрия Львова о перераспределении природной ренты и академика Николая Ведуты о модели межотраслевого баланса.

"Мы считаем, что для полноценного развития страны необходимо решить две задачи: законодательно признать права граждан на природную ренту… и законодательно закрепить централизованное управление экономикой", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, на его взгляд, необходимо "создать независимую экологическую комиссию при президенте РФ, в ведение которой передать полномочия природоохранной прокуратуры". Черепнин заметил, что ситуация, складывающаяся на сегодняшний день в крупных промышленных городах, близка к катастрофической.

"В частности, в Челябинске выбросы стали регулярным явлением, болеют дети, обостряются заболевания у всех групп населения… Люди доведены до предела, растет миграция. Подобная ситуация и в других городах страны", — добавил он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Черепнину, как самовыдвиженцу, для регистрации кандидатом необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.