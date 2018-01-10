В России назвали неприемлемыми попытки США оказать влияние на выборы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российское посольство назвало заявления Госдепа по поводу отказа в регистрации кандидатов в президенты России необоснованными и неприемлемыми. Сомнения Вашингтона в демократическом характере предстоящих выборов несостоятельны, отметили в диппредставительстве.

Ранее представитель Госдепа Клэй Ноэл выразил обеспокоенность из-за применения российскими властями строгих мер по отношению к "независимым голосам".

"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию Госдепа вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела России.

Также она выразила удивление, что США "целый год возмущались якобы вмешательством России в их (американский — прим. ред.) электоральный процесс".

Отказ Навальному

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации группы избирателей, "созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента России Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Навальный направил жалобу на решение ЦИК в Верховный суд, который в субботу оставил в силе постановление комиссии.

Согласно российским законам, лица, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, в течение десяти лет со дня снятия или погашения судимости не могут баллотироваться на пост президента.

Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

"Русофобия продолжается"

Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, США не удастся повлиять на выборный процесс в России, несмотря на все старания.

Он напомнил, что в Вашингтоне все время говорили о "вмешательстве" Москвы во всевозможные выборы. По его словам, русофобия продолжается.

Как отметил эксперт, это внутреннее дело, основанное на российском законодательстве — допускать кого-то к выборам или не допускать.

"Поэтому комментировать это, тем более из США, у которых, честно говоря, рыльце и без того в пушку, мне кажется, совершенно не дело", — добавил Гусев.

В заключении он отметил, что для России не имеет значения вмешательство с любой стороны: Совет Европы, ПА Совета Европы, какая-либо страна, — "потому что выборы президента проходят по законам нашей страны".