Выборы 2018

"Горячие головы": посольство раскритиковало требования США по выборам-2018

07:3710.01.2018
Новости
(обновлено: 07:46 10.01.2018)
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США. Архивное фотоЗдание посольства России в США. Архивное фото
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российское посольство в США назвало необоснованными и неприемлемыми заявления Вашингтона насчет отказов в регистрации кандидатов в президенты России.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Песков прокомментировал планы Навального провести акции перед выборами

"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — написали представители дипломатического ведомства в Twitter.

Также дипмиссия выразила надежду, что США не станут препятствовать находящимся на территории Соединенных Штатов российским гражданам "в реализации их избирательного права".

Отказы в регистрации

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала в регистрации группы избирателей, "созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Алексей Навальный на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мнение: выдвижение Навального – заготовленная "под заявления Госдепа" акция

Навальный направил жалобу на решение Центризбиркома в Верховный суд России, который 6 января принял решение оставить в силе постановление ЦИК.

Российский закон не позволяет баллотироваться на пост главы государства лицам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, в течение десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

Ответ на недовольство Запада

Ранее реакцию Госдепа на решение ЦИК прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЦИК рассчитывает на присутствие иностранных наблюдателей на выборах

Дипломат на своей странице Facebook выразила удивление, что США "целый год возмущались якобы вмешательством России в их (американский. — Прим. ред.) электоральный процесс". Также Захарова назвала заявления Вашингтона "прямым вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела государства".

Недовольство отказом Навальному в регистрации выразили не только в США, но и в Евросоюзе. В ЕС выразили сомнения в демократичности предстоящих выборов президента России.

Заявление Евросоюза не осталось без внимания директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Дипломат сообщил, что Европейский союз ссылается на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, несмотря на то, что в 2017 году было повторное признание вины Навального по делу о хищении. Келин назвал реакцию ЕС "выборочным прочтением".

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Запад воспользуется отказом Навальному в допуске к выборам, заявил Косачев

Центризбирком также прокомментировал недовольство Евросоюза. Глава ведомства Элла Памфилова выразила удивление реакцией ЕС на отказ Навальному в регистрации и сообщила о "привилегированной заботе" союза в отношении лишь этого претендента.

"Вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права. В связи с этим закономерен вопрос: чем вызвана проявленная таким образом привилегированная забота исключительно в отношении господина Навального?" — сообщили в Центризбиркоме.

Также заявления европейских стран и США прокомментировали в Госдуме. Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что реакция западных стран является провокацией, однако сам он не видит в этом ничего удивительного.

"На мой взгляд, ситуация вокруг Навального была прогнозируемой и ожидаемой. Нашим европейским и американским партнерам должно было быть хорошо известно, что российское законодательство не позволяет лицам с судимостью баллотироваться на пост президента РФ. Однако, как мы видим, реакция была резкая и показная, осуждающая решение ЦИК РФ. Иначе как грубым вмешательством в российский избирательный процесс это не назовешь, и об этом уже заявили в МИД РФ. Поэтому я не исключаю, что все это может быть одной большой заготовленной провокацией именно под соответствующие заявления и позицию Брюсселя и Вашингтона", — заявил депутат.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
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