В КПРФ ожидают, что ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Грудинина 12 января

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В КПРФ ожидают, что ЦИК РФ в пятницу рассмотрит вопрос о регистрации директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ в качестве кандидата в президенты РФ, сообщил РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко.
"Двенадцатого числа (января) в 12… (состоится) заседание комиссии, на которую, собственно, приглашен Грудинин, и будет рассмотрен вопрос (о его регистрации в качестве кандидата в президенты РФ)", — заявил Ющенко РИА Новости.
Ранее Грудинин лично принес в ЦИК необходимый пакет документов для выдвижения. В конце прошлого года, 29 декабря, Центризбирком на своем заседании зарегистрировал уполномоченных представителей КПРФ, уполномоченных кандидата по финансовым вопросам, а также разрешил ему открыть избирательный счет для формирования фонда предвыборной кампании.
КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Согласно закону, кандидатам в президенты от парламентских партий для регистрации не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку. Но, как и всем кандидатам, на этапе регистрации им нужно представить в ЦИК ряд документов — в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов. После этого у ЦИК есть десять дней для того, чтобы принять решение о регистрации кандидата.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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