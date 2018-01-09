Выборы 2018

БДИПЧ ОБСЕ объявило набор кандидатов в миссию наблюдателей на выборах-2018

21:3409.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уже объявило набор кандидатов в миссию наблюдателей на выборах президента России в марте этого года, сообщил член ЦИК РФ Николай Левичев.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЦИК рассчитывает на присутствие иностранных наблюдателей на выборах

На заседании во вторник ЦИК утвердил документ, разъясняющий порядок деятельности иностранных наблюдателей при проведении президентских выборов, которые состоятся в России 18 марта 2018 года.

"Предлагается сегодня этот документ принять, потому что уже БДИПЧ ОБСЕ объявило о наборе кандидатов для участия в миссии международного наблюдения при проведении выборов президента Российской Федерации. Они должны заполнять анкеты, которые мы утверждаем сейчас в приложении к этим разъяснениям", — сказал Левичев в ходе заседания.

Он напомнил, что к иностранным и международным наблюдателям относятся лица, не являющиеся гражданами РФ. Иностранные наблюдатели получают разрешение на въезд в Российскую Федерацию в установленном законом порядке, при наличии приглашений от компетентных организаций, и аккредитуются Центризбиркомом, уточнил Левичев.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Срок полномочий международного наблюдателя начинается только со дня его аккредитации Центральной избирательной комиссией РФ и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов президента Российской Федерации", — пояснил член ЦИК.

Он отметил также, что "международный наблюдатель осуществляет свою деятельность самостоятельно и независимо за счёт средств стороны, направившей наблюдателя".

Предложения по направлению приглашений, уточнил Левичев, "могут быть поданы, в том числе, уполномоченным по правам человека в РФ, международными и национальными правительственными и неправительственными организациями, а также частными лицами, имеющими признанный авторитет в области защиты прав и свобод человека и гражданина".

"Но приглашения могут быть направлены только президентом Российской Федерации, двумя палатами Федерального Собрания, правительством РФ и Центральной избирательной комиссией", — пояснил он.

Глава представительства Европейского Союза Маркус Флориан Эдерер во время интервью в Москве. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Согласно принятому документу, "со списком избирателей, сведениями об избирателях международный наблюдатель может знакомиться на избирательном участке, а не где бы то ни было еще", уточнил член ЦИК. Также иностранный наблюдатель вправе "информировать представителей избирательных комиссий о своих наблюдениях без вмешательства в их работу".

Кроме того, международные наблюдатели имеют право предоставлять организаторам выборов, органам государственной власти, их должностным лицам свое заключение о результатах наблюдения за подготовкой и проведением выборов.

"После окончания времени голосования на всей территории Российской Федерации международные наблюдатели имеют право публично, в том числе в сети интернет, излагать свое мнение, суждения оценочного характера о законодательстве РФ о выборах, о подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации, проводить пресс-конференции и обращаться к представителям средств массовой информации", — сообщил Левичев.

В принятом ЦИК документе указано, что иностранные наблюдатели обязаны "осуществлять наблюдение, не вмешиваясь в избирательную кампанию ни на одном из ее этапов, включая предвыборную агитацию, голосование, подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, а также процессы, следующие за днем голосования". Также они должны "основывать все свои заключения на проведенном наблюдении и фактическом материале".

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания отметила, что приглашение БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами было направлено еще в 19 декабря, сразу после начала избирательной кампании. ЦИК рассчитывает, что на предстоящих выборах будет представлена полноценная миссия ОБСЕ, других международных организаций, отметила глава Центризбиркома.

"Пожалуйста, мы готовы, открыты к сотрудничеству. Только мы также хотим, чтобы все были корректны и не пренебрегали все-таки национальным законодательством, не пренебрегали, прежде чем делать выступления, тщательно изучить все обстоятельства, а не повторять с чьего-то голоса непроверенные, часто поверхностные какие-то тезисы", — добавила Памфилова.

Разъяснения о порядке работы иностранных наблюдателей традиционно публикуются на сайте Центризбиркома на русском и английском языках.

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