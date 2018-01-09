Собчак собрала треть необходимых для регистрации на выборах подписей

Сбор подписей в поддержку выдвижения телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах в 2018 году. 9 января 2018

Сбор подписей в поддержку выдвижения телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах в 2018 году. 9 января 2018

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Порядка 36,5 тысяч подписей собрано в поддержку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, сообщил во вторник руководитель региональной сети предвыборных штабов Тимур Валеев.

Собчак, как кандидату от непарламентской партии, для регистрации на выборах предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.

"Всего на данный момент собрано 36,5 тысяч подписей. 36,5 тысяч подписей за Ксению Собчак собрано нами по всей стране", — сказал Валеев в прямом эфире канала Собчак на YouTube во вторник.

По его словам, среди лидеров Санкт-Петербург — 2250 подписей, Екатеринбург — 1221 подпись, республика Тыва — 1100 подписей. "Потом идет Вологодская область — 1031 подпись", — добавил Валеев.

Также он отметил, что "катастрофический разрыв" в сборе подписей на новогодние праздники напугал штаб. "Тот разрыв, который был — катастрофический разрыв. Мы реально испугались, когда за новогодние праздники мы собрали всего сначала 5 тысяч, а потом 7,5 тысяч "чистых" подписей", — сказал Валеев.

В связи с этим, чтобы исправить ситуацию, сообщил он, штаб совершил максимальное количество всевозможных систематических действий. "Увеличили штаб наших сборщиков по всей стране в два раза на данный момент. Поэтому разрыв исправлен, мы встали в свой график. Подписи будут собираться, надеюсь, после праздников еще лучше", — пояснил Валеев.

Он добавил, что штаб планирует сдать все 100 тысяч "чистых" подписей с запасом 5% 30 января.

Ксения Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.