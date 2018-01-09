Собчак собрала треть необходимых для регистрации на выборах подписей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Порядка 36,5 тысяч подписей собрано в поддержку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, сообщил во вторник руководитель региональной сети предвыборных штабов Тимур Валеев.
Собчак, как кандидату от непарламентской партии, для регистрации на выборах предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.
"Всего на данный момент собрано 36,5 тысяч подписей. 36,5 тысяч подписей за Ксению Собчак собрано нами по всей стране", — сказал Валеев в прямом эфире канала Собчак на YouTube во вторник.
По его словам, среди лидеров Санкт-Петербург — 2250 подписей, Екатеринбург — 1221 подпись, республика Тыва — 1100 подписей. "Потом идет Вологодская область — 1031 подпись", — добавил Валеев.
Также он отметил, что "катастрофический разрыв" в сборе подписей на новогодние праздники напугал штаб. "Тот разрыв, который был — катастрофический разрыв. Мы реально испугались, когда за новогодние праздники мы собрали всего сначала 5 тысяч, а потом 7,5 тысяч "чистых" подписей", — сказал Валеев.
В связи с этим, чтобы исправить ситуацию, сообщил он, штаб совершил максимальное количество всевозможных систематических действий. "Увеличили штаб наших сборщиков по всей стране в два раза на данный момент. Поэтому разрыв исправлен, мы встали в свой график. Подписи будут собираться, надеюсь, после праздников еще лучше", — пояснил Валеев.
Он добавил, что штаб планирует сдать все 100 тысяч "чистых" подписей с запасом 5% 30 января.
Ксения Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.