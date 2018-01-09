МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Партия "Яблоко" собрала около 53 тысяч подписей в поддержку Григория Явлинского как кандидата от партии на выборах президента России 2018 года, сообщила пресс-служба партии во вторник.

"За новогодние каникулы избирательные штабы Григория Явлинского по всей стране смогли собрать больше половины необходимых для его регистрации на президентских выборах подписей – 52,7 из 105 тысяч",- говорится в сообщении партии во вторник.

При этом глава штаба Явлинского Николай Рыбаков ожидает, что с окончанием праздников темпы сбора увеличатся. "И за оставшиеся до окончания подписной кампании три недели партия соберет еще около 100 тысяч подписей", — приводит пресс-служба партии слова Рыбакова.

По его словам, штабы в некоторых регионах вплотную приблизились к верхней границе допустимого для одного региона объема – 2,5 тысячи подписей, это, в частности, Тверская, Новгородская, Челябинская области, Пермский край и Башкирия. "Но и там сбор будет продолжен, чтобы избежать возможного технического брака в подписных листах", — цитирует пресс-служба слова Рыбакова.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии кандидатом в президенты. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" — старейшая демократическая партия России. Возникла в 1993 году как избирательный блок "Явлинский — Болдырев — Лукин", в состав блока тогда вошли Республиканская, Социал-Демократическая партии и партия "Российский Христианско-демократический союз — Новая демократия". В 1994 году в блок вошла Региональная партия центра. В 1995 году "Яблоко" преобразовалось в объединение, в 2002 году — в Российскую демократическую партию "Яблоко". С 2006 года, после присоединения "Зеленой России" и "Солдатских матерей", название партии изменилось на Российская объединенная демократическая партия "Яблоко".

С 1993 по 2008 год "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 по 2015 год — Сергей Митрохин, в декабре 2015 года председателем стала Эмилия Слабунова, депутат законодательного собрания Карелии, заслуженный учитель России.

Фракция "Яблоко" была представлена в Государственной Думе первого-третьего созывов, депутаты от партии работали в Госдуме четвертого созыва. В настоящее время фракции партии работают в законодательных собраниях четырех регионов — Карелии, Санкт-Петербурга, Псковской и Костромской областей.