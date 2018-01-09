Подписи в поддержку Бабурина планируют сдать в ЦИК в конце января

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сообщил РИА Новости во вторник, что подписи в его поддержку планируется сдать ЦИК в 20-х числах января.

Чуть ранее Бабурин сообщил агентству, что сбор подписей в поддержку его выдвижения ведется в 56 регионах России, отметив, что у партии 52 региональных отделения, но предвыборные штабы развернуты "далеко не в каждом из них".

"Мы планируем закончить сбор подписей до 20 января. Их обработать надо будет еще — дней пять, уже в конце января",- сказал Бабурин РИА Новости во вторник, добавив, что партия планирует сдать подписи в ЦИК приблизительно 25 января.

ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей от "Российского общенародного союза", выдвинувшего кандидатом на выборы президента РФ своего лидера Сергея Бабурина, в конце декабря. Ему было разрешено открыть специальный избирательный счет.

После открытия специального избирательного счета начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и "Российский общенародный союз", для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.