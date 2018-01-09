Кандидат в президенты Баков рассказал о своей предвыборной кампании

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Монархической партии и ее основатель, миллиардер Антон Баков сообщил во вторник РИА Новости, что намерен собирать подписи в поддержку своего выдвижения от партии в 70 регионах России.

"Подписи будем собирать во всех регионах, кроме Северного Кавказа. У нас будет 70 штабов", — сказал Баков.

Чуть ранее Баков сообщил, что начнет сбор подписей в свою поддержку на президентских выборах сразу после пополнения избирательного счета, а также, что во вторник перечислит 90 миллионов рублей на свой избирательный счет для сбора подписей.

Ранее ЦИК России разрешил Бакову открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в свою поддержку на выборах президента РФ, соответствующее решение комиссия приняла в пятницу. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и Монархическая партия, для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.