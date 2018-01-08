Выборы 2018

Избирательный фонд Собчак не пополнился с конца прошлого года

17:3208.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКсения Собчак. архивное фотоКсения Собчак. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. На избирательный счет телеведущей Ксении Собчак, которая идет на выборы президента РФ от партии "Гражданская инициатива", с конца прошлого года не поступило дополнительных средств, размер фонда ее кампании к 5 января по-прежнему составляет 19,44 миллиона рублей, следует из данных ЦИК России.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ранее Центризбирком опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит сведения по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть избирательный счет.

Первые сведения об избирательных фондах кандидатов ЦИК опубликовал в конце прошлого года, это были данные на 27 декабря. Тогда Собчак располагала наибольшим среди всех кандидатов избирательным фондом в 19,44 миллиона рублей. Как следует из обновленных данных на сайте Центризбиркома, к 5 января эта сумма не изменилась.

Вместе с тем расходы на ее кампанию за это время немного увеличились: на 27 декабря они оказались равны 3,709 миллиона рублей, а к 5 января общая сума составила 3,734 миллиона рублей; наибольшие затраты повлекло финансовое обеспечение сбора подписей – это были одни из первых расходов (3,65 миллиона рублей).

Телеведущая Ксения Собчак на открытии своего регионального предвыборного штаба в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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