В избирательный фонд лидера Партии соцреформ поступило 110 тысяч рублей

МОСКВА, 8 янв- РИА Новости. В избирательный фонд председателя Партии социальных реформ Станислава Полищука, который баллотируется на пост президента РФ, на 5 января поступило 110 тысяч рублей, следует из информации Центризбиркома России.

В данных ведомства не детализируются источники поступления денег и пока не представлены расходы кандидата.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.