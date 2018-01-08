В избирательный фонд Гордон поступило 50 тысяч рублей

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В избирательный фонд кандидата в президенты России от Партии добрых дел журналистки Екатерины Гордон, по данным на 5 января, поступило 50 тысяч рублей, из которых 28,5 тысячи рублей были потрачены, следует из информации Центризбиркома РФ.

В расходах Гордон не указано, на какие цели были потрачены, поступившие в ее фонд средства.

Предельная сумма всех расходов из избирательного фонда — 400 миллионов рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.