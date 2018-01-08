В ЦИК рассказали о расходах кандидатов на избирательную кампанию

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Тринадцать кандидатов в президенты РФ к минувшей пятнице потратили в целом около 30 миллионов рублей из средств своих избирательных фондов на ведение предвыборных кампаний, в частности, агитацию и сбор подписей, следует из данных российского Центризбиркома.

Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит данные по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.

ЦИК приводит данные об избирательных фондах Эльвиры Агурбаш, Сергея Бабурина, Екатерины Гордон, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Михайлова, Станислава Полищука, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова, Романа Худякова и Григория Явлинского. Общая сумма средств, поступивших на их избирательные счета к 5 января, составила около 656 миллионов рублей.

Расходы из избирательных фондов составили в общей сложности 29 миллионов 540 тысяч 871 рубль. ЦИК указывает суммы по конкретным статьям расходов, если финансовые операции по ним превышали 100 тысяч рублей, в общей сложности таких расходы составили 16 миллионов 926 тысяч 199 рублей – в основном это финансовое обеспечение сбора подписей, а также изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов.

Кроме того, из избирательных фондов двух кандидатов были возвращены средства в размере 641,2 рубля. Так, из фонда Жириновского 601,2 рубля были перечислены в доход бюджета, а 40 рублей из фонда Собчак возвращены перечислившим их гражданам, в одном случае – из-за того, что жертвователь указал недостоверные сведения.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.