Пункт сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Пункт сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Избирательный фонд Владимира Путина получил к 5 января больше средств, чем фонд любого другого претендента на президентский пост — более 400 миллионов рублей, в том числе пожертвования "Единой России" и фондов поддержки регионального сотрудничества и развития, следует из данных на сайте Центризбиркома.

ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит данные по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны были открыть избирательные счета. ЦИК указывает суммы пожертвований от конкретных юридических лиц, если они превышают 200 тысяч рублей.

Согласно данным комиссии, в избирательный фонд Путина на 5 января поступили 400.030.934,98 рубля.

По 28 миллионов рублей в его фонд перечислили партия "Единая Россия", а также московский, краснодарский, свердловский и татарстанский фонды регионального сотрудничества и развития.