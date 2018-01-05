ЦИК просит ГП проверить, были ли у девяти партий конференции перед съездами

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ЦИК России направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить, проводили ли девять партий, выдвинувших на съездах кандидатов в президенты РФ, региональные конференции перед съездами, сказал замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

"Мы направили запрос в Генпрокуратуру по девяти партиям с просьбой проверить, на самом ли деле проходили региональные конференции. Потому что, если они не проходили, получается, что тогда идет фальсификация по процессу выдвижения кандидата", — пояснил Булаев.