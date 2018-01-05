С начала избирательной кампании в ЦИК поступило менее десяти жалоб

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В ЦИК России с начала избирательной кампании по выборам президента на сегодняшний день поступило менее десятка жалоб от политических партий и кандидатов, сообщила журналистам секретарь ведомства Майя Гришина.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

"Точную цифру не скажу, но в целом, меньше десятка", — сказала Гришина, отвечая на вопрос, сколько жалоб поступило в ЦИК на сегодняшний день.

По ее словам, в основном поступают обращения и просьбы по разъяснению каких-то норм закона, разъяснению прав кандидатов.