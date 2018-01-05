Украинская община Крыма заявила о поддержке Путина на выборах-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости, Виктор Лященко. Украина община Крыма поддержит на предстоящих президентских выборах кандидатуру Владимира Путина, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Гридчина.

Движение "Волонтеры победы" начало в пятницу в Симферополе и Севастополе сбор подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Гридчина подчеркнула, что украинская община присоединилась к заявлению Русской общины Крыма о безусловной поддержке кандидатуры Путина.

"Российская Федерация делает очень много для блага украинцев, проживающих Крыму. Мы себя чувствуем действительно дома. Мы знаем, что наши права ни в коем случае не притесняются, нас слышат. Украинская культура получила новый толчок своего развития и направлена на объединение всех братских славянских народов. Именно поэтому Украинская община Крыма ни минуты не сомневалась в поддержке нашего президента на предстоящих выборах", — сказала Гридчина агентству.

По ее словам, украинцы Крыма благодарны Путину за мир и стабильность, которые сохранились на полуострове благодаря его воли и желанию спасти крымский народ от "фашистской угрозы", которая надвигалась со стороны Украины.

В свою очередь, в Русской общине Крыма сообщили, что заявление также поддержали Ассамблея славянских народов Крыма, региональная национально-культурная автономия "Белорусы Крыма", Караимская община Крыма, Крымское окружное казачье общество.

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