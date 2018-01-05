МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ЦИК РФ отказал в регистрации группе избирателей, выдвинувшей жену муфтия Дагестана, главного редактора журнала "Ислам" Айну Гамзатову, на выборы президента РФ из-за нехватки документов, решение принято на заседании Центризбиркома в пятницу.

Российский Центризбирком 1 января принял у Гамзатовой документы на выдвижение кандидатом в президенты РФ.

По словам члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, в ходе проверки документов было выявлено, что уведомление о проведении собрания по выдвижению кандидата было направлено в ЦИК с нарушением сроков, установленных законом.

Кроме того, по его словам, кандидат не представила все необходимые документы, в том числе, справки о крупных расходах, на себя и супруга.

"Отсутствие этих документов также является основанием для отказа в регистрации группы избирателей",- сказал Шевченко.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.