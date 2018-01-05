Кандидат в президенты Екатерина Гордон намерена вернуть фамилию Прокофьева

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Партии добрых дел журналистка и правозащитница Екатерина Гордон сообщила, что намерена вернуть фамилию своей семьи — Прокофьева.

"Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти… в знак уважения к большинству людей моей Родины, я возьму фамилию своей семьи Прокофьева", — написала она в Facebook.

Она также добавила, что ее команда активно ведет сбор подписей, но денег пока мало.

Гордон ранее подала в ЦИК России документы для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, которая на съезде 23 декабря избрала ее своим кандидатом. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии, а также разрешил Гордон открыть специальный избирательный счет.

Акцент в предвыборной программе журналистки, как она ранее заявляла, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.