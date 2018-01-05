В Северной Осетии начался сбор подписей в поддержку Путина

ПЯТИГОРСК, 5 янв — РИА Новости. "Волонтеры победы" в Северной Осетии начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина, который примет участие в президентских выборах 2018 года, сообщил РИА Новости региональный координатор общественного движения Роман Караев.

"Мы как инициативная группа запускаем такую акцию по сбору — сегодня и завтра. Там никакой агитации нет, в определенных точках, таких как торговые центры, организуется сбор подписей. Кто хочет, может прийти и записаться, кто не хочет — не записывается, волонтеры просто организуют работу этой точки", — отметил Караев.

По его словам, если человек подойдет и спросит, что это такое, ему расскажут. "Если хочет поддержать кандидатуру, они расскажут, как это сделать, запишут человека и все", — добавил собеседник агентства.

Караев отметил, что потом документы передаются в штаб кандидата в Северной Осетии. "Это просто акция, сколько будет собрано, столько и будет собрано, мы ни за чем не гонимся, итоги будут подводиться послезавтра. В республике только одна точка, в "Алании Молл", напротив центрального входа", — уточнил Караев.

В пятницу сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ начался с Хабаровска. Позже присоединились Томск, Омск и Башкирия, Москва, Севастополь, Чеченская республика, республики Крым, Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская и Ульяновская области.

Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.