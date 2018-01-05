В Калуге стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты

БРЯНСК, 5 янв — РИА Новости. Сбор подписей в поддержку Владимира Путина для участия в президентских выборах 2018 года начался в Калуге, сообщил РИА Новости руководитель общественного движения "Волонтеры Победы" по Калужской области Артем Митрохин.
По его словам, сбор подписей начался в пятницу в 12:00 по местному времени в торговом центре "Калуга".
"Мы начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина в ТЦ "Калуга", здесь работают два сборщика, пресс-секретарь и руководитель движения. Люди идут, и молодые, и пожилые, но все-таки больше пожилых — торговый центр не молодежный, а торговый", — сказал Митрохин.
Он также добавил, что 5 и 6 января сбор подписей в этом же торговом центре будет проходить с 12:00 до 18:00 мск.
В пятницу сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России начался с Хабаровска. Позже присоединились Томск, Омск и Башкирия. В числе городов и регионов, в которых стартует сбор подписей, Москва и Севастополь, Чеченская Республика, Республика Крым, Республика Северная Осетия — Алания, Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская и Ульяновская области.
Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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