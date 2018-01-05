В Грозном начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2018

ГРОЗНЫЙ, 5 янв – РИА Новости. Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина для участия в выборах главы государства в 2018 году начался в Грозном в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк", передает корреспондент РИА Новости.

"Мы начали сбор подписей, пока в одной точке — в "Гранд-парке", выбрали это место как наиболее оживленное", — сообщил РИА Новости региональный координатор движения "Волонтеры Победы" Хусейн Бельтиев.

По его словам, уже с первых минут наблюдается активное движение у пункта, расположенного на первом этаже рядом с входом в парк. Волонтеры привлекают внимание огромным стендом с надписью "Сильный президент – сильная Россия". В основном подходят молодые люди, которые вышли отдохнуть в новогодние выходные.

Бельтиев отметил, что сбор будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано необходимое количество подписей.

"Мы можем продолжать сбор до 30 января, будем работать столько, сколько необходимо", — отметил собеседник агентства.

В пятницу сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты РФ начался с Хабаровска. Позже присоединились Томск, Омск и Башкирия. В числе городов и регионов, в которых также стартует сбор подписей, Москва и Севастополь, Чеченская республика, республики Крым, Северная Осетия — Алания, Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская и Ульяновская области.

Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.