"Партия роста" потратила 2,4 млн рублей на сбор подписей в поддержку Титова

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Партия роста" потратила 2,4 миллиона рублей на сбор подписей в поддержку председателя партии, уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова на выборах президента России.
"Всего поступило на избирательный счет 20 миллионов. Потрачено 2,4 миллиона — это сбор подписей и агитматериалы в основном", — сказали РИА Новости в аппарате партии в пятницу, отметив, что в поддержку Титова работают 60 штабов.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.
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