В Башкирии волонтеры начали сбор подписей в поддержку Путина на выборах

УФА, 5 янв — РИА Новости. "Волонтеры победы" в двух городах Башкирии начали сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на должность президента Российской Федерации, сообщил РИА Новости региональный координатор общества волонтеров Александр Юдин.

По его словам, любой житель республики может оставить подпись в поддержку Путина в уфимском гостином дворе и в торговом центре "Ауструм" города Октябрьский.

"Сбор подписей начался в 11 утра по местному времени, он будет длиться до 19 часов вечера. В мероприятии задействовано восемь волонтеров: четыре в Уфе, четыре в Октябрьском", — рассказал Юдин агентству. Он отметил, что посетители торговых центров активно оставляют свои подписи.

"Люди после новогодних праздников вышли в торговые центры за покупками, многие удивлены, что собирают подписи, но охотно подписываются. В гостином дворе Уфы даже создалась очередь из желающих подписаться в поддержку Путина", — рассказал собеседник.