ЦИК принял документы для выдвижения от кандидата в президенты Андрея Яцуна

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Самовыдвиженец Андрей Яцун в четверг подал документы в Центризбирком России для выдвижения на выборы президента РФ, сообщается на официальном сайте ЦИК.

"Четвертого января 2018 года в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации приняли к рассмотрению документы у Андрея Яцуна в рамках процедуры выдвижения на выборах Президента Российской Федерации. Андрей Яцун выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все документы пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

Центризбирком должен в течение пяти дней проверить их и вынести решение. Если документы в порядке, ЦИК регистрирует группу избирателей и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, а также дает ему разрешение на открытие избирательного счета для формирования фонда предвыборной кампании.

После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к этой процедуре кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.