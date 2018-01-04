Лебедев назвал размер избирательного фонда ЛДПР

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Размер избирательного фонда ЛДПР составляет 400 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заместитель председателя ГД от либерально-демократической партии Игорь Лебедев.

"Размер избирательного фонда — 400 миллионов рублей, разрешенный законом", — сказал Лебедев агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик также уточнил, что до конца выходных дней избирательная кампания не ведется.

Кандидатом в президенты РФ от ЛДПР выдвинут лидер партии Владимир Жириновский.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.