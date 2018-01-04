Мониторинговая группа СПЧ проследит за выборной кампанией

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа, созданная в президентском Совете по правам человека (СПЧ), проведет выезды в регионы страны на разных этапах избирательной кампании по выборам президента России, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее председатель совета отмечал, что мониторинговая группа СПЧ будет работать и на предстоящих выборах президента России, и в единый день голосования в 2018 году. Группу, действующую уже несколько лет, возглавляют члены совета Игорь Борисов и Илья Шаблинский.

"Эта группа силами членов совета проведёт выездные заседания в различных регионах страны, это будут рабочие поездки — и не только в день голосования, но и на других этапах избирательной кампании", — сообщил Федотов, говоря о планах совета на первый квартал нынешнего года.

Он уточнил, что охват регионов наблюдением будет зависеть от того, сколько членов совета примут участие в этой работе.

"Чтобы создать в регионе региональную мониторинговую рабочую группу, требуется, как минимум, один член СПЧ. Если в этой работе примут участие, например, 11 членов совета, мы сможем охватить 11 регионов. Здесь достаточно простая арифметика. В мониторинговую группу входят все члены постоянной комиссии по избирательным правам, а также все те члены совета, которые захотят в состав мониторинговой группы войти", — добавил правозащитник.

Созданная в СПЧ мониторинговая рабочая группа, в задачи которой входит обобщение и анализ информации о конфликтах из-за нарушений избирательных прав, а также содействие в урегулировании этих конфликтов, уже работала в единый день голосования 2015 года, на парламентских выборах 2016 года и в ходе прошлогодней региональной избирательной кампании.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.