В ЦИК заявили, что к ним не поступала жалоба Собчак на ролик ЕР

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Жалоба штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на видеоролик "Единой России" в Центризбирком пока не поступала, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

В минувшую субботу юристы предвыборного штаба Собчак направили жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру на агитационный ролик ЕР, в котором "маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина". Гришина отмечала, что ЦИК рассмотрит жалобу, когда она поступит, заочно оценить какой-либо видеоролик невозможно.

"Жалоба Собчак к нам не поступала", — сказала Гришина журналистам во вторник в ответ на вопрос об итогах рассмотрения этого обращения.

В "Единой России" ранее заявили, что предновогодний ролик, размещенный на официальном канале на Youtube, считают не предвыборной агитацией за действующего президента, а информационным видеоматериалом, рассказывающим о результатах партии за прошедший год.