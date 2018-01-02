МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. ЦИК России разрешил кандидату в президенты от Партии социальных реформ Станиславу Полищуку открыть избирательный счет, теперь он сможет начать предвыборную кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Ранее Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей Партии социальных реформ, от которой в президенты РФ баллотируется ее председатель Полищук. Однако кандидат получил отказ в регистрации уполномоченных по финансовым вопросам из-за недочетов в документах.

ЦИК на заседании во вторник зарегистрировал двоих уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие избирательного счета.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Станиславу Петровичу Полищуку открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", — указано в постановлении ведомства.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов).

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, при этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.