ЦИК разрешил самовыдвиженцу Михайлову открыть избирательный счет

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, который идет на президентские выборы как самовыдвиженец, получил разрешение на открытие избирательного счета и может приступить к формированию фонда своей избирательной кампании, следует из постановления ЦИК России.
Ранее ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Михайлова на выборах президента РФ в марте 2018 года, но отказал в регистрации уполномоченного по финансовым вопросам, без которого нельзя открыть избирательный счет и начать кампанию. Во вторник Центризбирком зарегистрировал его уполномоченного представителя по финансовым вопросам и дал кандидату разрешение на открытие избирательного счета.
"Разрешить кандидату на должность президента РФ Владимиру Викторовичу Михайлову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", — говорится в постановлении ведомства.
Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию — кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.
Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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