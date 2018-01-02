ЦИК принял документы от кандидата в президенты Татьяны Воловик

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Российский Центризбирком во вторник принял документы по выдвижению кандидатом в президенты РФ от Татьяны Воловик, которая борется за права обманутых дольщиков, она идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец, сообщил РИА Новости член ЦИК, секретарь рабочей группы по приёму документов Евгений Шевченко.



"Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла документы от кандидата Татьяны Воловик, которая выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", — сообщил Шевченко во вторник.

Ранее в СМИ сообщалось, что инициативная группа избирателей, в состав которой вошли 600 обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья, поддержала самовыдвижение Воловик на предстоящих выборах. Согласно представленным в ЦИК данным, кандидат временно не работает, сама она родом из Красноярска, сейчас проживает в Москве.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах. Центризбирком должен в течение пяти дней проверить их и вынести решение.

Если документы в порядке, ЦИК регистрирует группу избирателей и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, а также дает ему разрешение на открытие избирательного счета для формирования фонда кампании. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.