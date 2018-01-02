Екатерина Гордон открыла избирательный счет

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Партии добрых дел, журналистка и правозащитница Екатерина Гордон сообщила в соцсети Facebook, что открыла избирательный счет.

Гордон в прошлую среду подала в ЦИК России документы для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, которая на съезде 23 декабря избрала ее своим кандидатом. В пятницу ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии, а также разрешил Гордон открыть специальный избирательный счет.

Открыв счет и напечатав подписные листы, Гордон сможет приступить к сбору подписей в свою поддержку, необходимых для регистрации.

"Спасибо каждому, кто уже оставил подпись в мою поддержку. С этого дня вы можете оказать посильную финансовую помощь нашему штабу. Мы открыли официальный счет для дальнейшей работы. Мы будем официально публиковать отчеты о расходах", — написала Гордон.

Журналистка в конце октября заявила о намерении баллотироваться на грядущих президентских выборах. Акцент в предвыборной программе, как она заявляла, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.