ЦИК рассмотрит жалобу штаба Собчак на видеоролик "Единой России"

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина сообщила, что ведомство рассмотрит жалобу юристов штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак на видеоролик "Единой России" и оценит сам видеоролик.



В субботу юристы предвыборного штаба Собчак направили жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру на агитационный ролик "Единой России", в котором "маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина".

"Я ролика не видела. Если жалоба поступила, она подлежит оценке в ЦИКе. Любое обращение, если оно поступит в ЦИК, конечно, будет рассмотрено. Оценку любого видеоматериала и доводов жалобы будем делать по факту того, что изложено в жалобе и что имеется в видеоматериале. Заочно оценить какой-либо ролик невозможно", — сказала Гришина РИА Новости.