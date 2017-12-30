Штаб Собчак пожаловался в ЦИК на ролик "Единой России" с Дедом Морозом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Юристы предвыборного штаба кандидата в президента РФ Ксении Собчак направили жалобу на агитационный ролик "Единой России" в ЦИК и Генпрокуратуру, сообщает пресс-служба штаба в субботу.
"Единая Россия" опубликовала противозаконный ролик, на котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать президентом России Владимира Путина. Наши юристы направили жалобу в ЦИК и прокуратуру", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается в релизе, 28 декабря на официальном канале ЕР в YouTube был опубликован ролик, на котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом России. В штабе считают, что ролик нарушает законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах президента РФ" и содержат признаки административного правонарушения.
"Мы требуем установить, является ли размещённый на видеоканале партии "Единая Россия" ролик агитационным материалом, с последующим обращением в органы внутренних дел (полиции) для привлечения виновных к административной ответственности и пресечению административного правонарушения и незаконной агитационной деятельности. А также требуем принять меры по пресечению распространения агитационного видеоматериала, грубо нарушившего законодательство РФ", — сообщает штаб.
Уточняется, что от Генпрокуратуры юристы просят провести проверку действий непосредственных организаторов и исполнителей по привлечению к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, изготовления, демонстрации агитационных материалов с использованием изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах.
"В случае выявления и подтверждения фактов нарушения законодательства РФ о выборах — принять незамедлительные меры, в том числе с учетом полномочий ЦИК РФ, для прекращения противоправных действий и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, административной либо уголовной, в зависимости от характера и тяжести выявленного правонарушения. Принимая во внимание тематику агитационных материалов, выпущенных накануне нового 2018 года с использованием образа Деда Мороза, мы требуем прекратить их демонстрацию", — отмечается в сообщении.
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