ЦИК назвал доход Жириновского с момента прошлых выборов президента

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Суммарный доход лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного кандидатом в президенты на предстоящих выборах 2018 года, с момента прошлых президентских выборов составил 98,3 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

На сайте указаны источники и общая сумма доходов Жириновского за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, — 98 291 079 рублей. Они складываются, в том числе, из зарплаты в Госдуме, доходов от вкладов и ценных бумаг, пенсии, авторского вознаграждения, продажи имущества.

Среди недвижимого имущества у лидера ЛДПР два земельных участка, восемь жилых домов в Московской области, два гаража, бассейн. Также он является обладателем автомобиля LADA 212140 2014 года выпуска.

Как следует из материалов на сайте ЦИК, на счетах и вкладах кандидата находится в общей сложности 29,896 миллиона рублей, Жириновский владеет также акциями банка ВТБ.

Сведения о размере и источниках доходов (своих и супруга или супруги) за шесть лет, предшествующих году назначения выборов президента, а также сведения об имуществе, счётах, вкладах и ценных бумагах кандидат должен представить в Центризбирком вместе с другими документами ещё на этапе выдвижения.