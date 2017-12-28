ЦИК в пятницу решит вопрос о регистрации Жириновского

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский Центризбирком в пятницу планирует принять решение о регистрации Владимира Жириновского первым кандидатом на пост президента России, следует из проекта повестки на сайте ЦИК.

"О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Вольфовича Жириновского", — указано в проекте.

В четверг в пресс-службе ЦИК сообщили, что документы для регистрации Жириновского кандидатом на предстоящих выборах президента России поступили в Центризбирком. После приема документов у комиссии есть десять дней, чтобы проверить их и вынести решение о регистрации уже непосредственно кандидата или мотивированное решение об отказе.

Пресс-служба ЛДПР ранее сообщила, что в партии ожидают, что ЦИК примет свое решение 29 декабря.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.