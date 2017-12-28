Члены КПРФ пришли в ЦИК на выдвижение кандидата с цветами для Памфиловой

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым пришли в ЦИК РФ для предоставления документов по выдвижению Павла Грудинина кандидатом от партии на выборы президента РФ с букетом цветов для главы ведомства Эллы Памфиловой.
В ходе процедуры проверки численности представленных документов Грудинин и Зюганов посетовали, что Памфилова не присутствует в зале. "Мы хотели подарить цветы", — сказал Грудинин.
Члены ЦИК, присутствовавшие на передаче документов для выдвижения кандидата, сообщили, что Памфилова находится у себя в кабинете. "Мы тогда зайдем к ней. Имейте в виду, это поздравление с Новым годом и не более", — подчеркнул Зюганов.
Лидер КПРФ также поблагодарил ЦИК за четко выстроенную процедуру и график работы. "Мы прошли необходимые консультации, максимально учли все пожелания, замечания", — добавил Зюганов.
В минувшую субботу, 23 декабря, КПРФ на съезде выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной Компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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