В МИД прокомментировали обвинения в давлении на кандидатов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США, обвиняя Москву в давлении на потенциальных кандидатов в президенты России, прямо вмешиваются в процесс выборов и внутренние дела РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"На днях госдеп обвинил российское правительство в давлении на потенциальных кандидатов на выборах президента России в 2018 году, в применении строгих мер к неким независимым голосам, неспособности защитить пространство России для осуществления прав человека и реализации основных свобод. Подобные заявления госдепа — это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "на каком основании официальные представители США считают себя вправе давать оценки внутриполитическим процесса в других странах, остается неизвестным".

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.