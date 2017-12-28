ЦИК советует не выдвигаться тем, у кого нет ресурса собрать "живые" подписи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦИК России призывает кандидатов на пост президента страны собирать реальные, "живые" подписи, а если такой возможности нет, то следует покинуть избирательную гонку, заявил перед заседанием комиссии в четверг зампред ЦИК Николай Булаев.

"Нет ресурса собрать вживую подписи — не надо выдвигаться, спокойно уйдите, шаг в сторону сделайте, пусть будут те, у кого такой ресурс есть", — сказал Булаев.

Он подчеркнул, что данное предостережение стоит рассматривать как официальную позицию ЦИК РФ.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Закон о выборах президента РФ разрешает партиям, которые имеют свои фракции в Государственной думе, а также в одной трети законодательных органов субъектов РФ, выдвигать своих кандидатов на должность президента без сбора подписей избирателей. Таких партий на сегодняшний день четыре — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей можно лишь после открытия специального счета.

Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить документы и решить вопрос о регистрации уже непосредственно самого кандидата.