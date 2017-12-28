ЦИК советует не выдвигаться тем, у кого нет ресурса собрать "живые" подписи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦИК России призывает кандидатов на пост президента страны собирать реальные, "живые" подписи, а если такой возможности нет, то следует покинуть избирательную гонку, заявил перед заседанием комиссии в четверг зампред ЦИК Николай Булаев.
"Нет ресурса собрать вживую подписи — не надо выдвигаться, спокойно уйдите, шаг в сторону сделайте, пусть будут те, у кого такой ресурс есть", — сказал Булаев.
Он подчеркнул, что данное предостережение стоит рассматривать как официальную позицию ЦИК РФ.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Закон о выборах президента РФ разрешает партиям, которые имеют свои фракции в Государственной думе, а также в одной трети законодательных органов субъектов РФ, выдвигать своих кандидатов на должность президента без сбора подписей избирателей. Таких партий на сегодняшний день четыре — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей можно лишь после открытия специального счета.
Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.
Подписи избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить документы и решить вопрос о регистрации уже непосредственно самого кандидата.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.