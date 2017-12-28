Кандидаты в президенты от пяти партий уже открыли избирательные счета

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кандидаты в президенты России от пяти партий уже открыли свои избирательные счета, могут формировать фонд своих кампаний и вести полноценную агитацию, за исключением агитации в СМИ, для которой предусмотрен определённый период, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Шесть партий успешно прошли процедуру регистрации своих уполномоченных представителей, пять кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета. Они все имеют право вести полноценную пропаганду и агитацию в рамках избирательной кампании, за исключением агитации в СМИ", — сказала Памфилова на заседании в четверг.