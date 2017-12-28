МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, который в четверг передал пакет документов в ЦИК РФ для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году, планирует потратить на сбор подписей в свою поддержку 50 миллионов рублей.
Он уточнил, что это его личные средства. "Это мои личные средства. Я руководитель предприятия, и за последние годы у меня доход составляет даже больше этой суммы", — сказал он.
Михайлов также пояснил журналистам, что решил участвовать в выборной кампании, так как считает, что нужно возобновить лозунг "Догнать и перегнать Америку".
Он добавил, что хоть сбор подписей — это трудная процедура, но все же, по его мнению, ее легче осуществлять кандидату-самовыдвиженцу, а не кандидату от партии. "Конечно, собирать подписи — это будет очень трудно, но я возглавляю предприятие, продукция которого присутствует во всех уголках нашей страны. И за меня ежемесячно люди голосуют рублем, покупая 500 тысяч изделий, которые мы производим. Когда мы говорим о 300 тысячах подписей, то 500 тысяч за меня ежемесячно голосует своим рублем", — отметил самовыдвиженец.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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