МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, который в четверг передал пакет документов в ЦИК РФ для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году, планирует потратить на сбор подписей в свою поддержку 50 миллионов рублей.

"Некоторые кандидаты называют такие суммы как один миллиард рублей… Но я считаю, что для качественного сбора подписей достаточно 50 миллионов рублей. Я в своем отчете такие доходы свои показал", — сказал Михайлов журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько средств он планирует потратить на свою избирательную кампанию.

Он уточнил, что это его личные средства. "Это мои личные средства. Я руководитель предприятия, и за последние годы у меня доход составляет даже больше этой суммы", — сказал он.

Михайлов также пояснил журналистам, что решил участвовать в выборной кампании, так как считает, что нужно возобновить лозунг "Догнать и перегнать Америку".

"Нам нужно вспомнить то, что еще недавно у нас было — лозунг "Догнать Америку". Почему именно нужно восстановить этот лозунг, потому что, если сегодня говорят, что мы технологически отстаем, то давайте начнем сравниваться по отраслям — мы либо догоняем, либо продолжаем отставать. Пока Россия не будет мощной экономической, индустриальной страной, мы не можем сделать социальное государство, мы откуда будем брать деньги? Так что вот моя цель, именно сделать Россию лучшей и экономически мощной", — пояснил Михайлов.

Он добавил, что хоть сбор подписей — это трудная процедура, но все же, по его мнению, ее легче осуществлять кандидату-самовыдвиженцу, а не кандидату от партии. "Конечно, собирать подписи — это будет очень трудно, но я возглавляю предприятие, продукция которого присутствует во всех уголках нашей страны. И за меня ежемесячно люди голосуют рублем, покупая 500 тысяч изделий, которые мы производим. Когда мы говорим о 300 тысячах подписей, то 500 тысяч за меня ежемесячно голосует своим рублем", — отметил самовыдвиженец.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.