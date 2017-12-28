Заслуженный изобретатель подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, желающий участвовать в выборах президента РФ как самовыдвиженец, в четверг подал в Центризбирком необходимые для этого документы, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.
После собрания группы, на котором принимается решение о поддержке самовыдвиженца, кандидат приносит в ЦИК документы для выдвижения, в частности, ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах. Их Центризбирком должен проверить в течение пяти дней и вынести решение.
Если документы в порядке, ЦИК регистрирует группу избирателей и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, а также дает ему разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей, при этом не более 7,5 тысячи в одном регионе.
Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в частности, уведомление об отсутствии зарубежных активов и первый финансовый отчет, кандидат должен будет представить в ЦИК. После этого у ведомства есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение уже непосредственно о регистрации самого кандидата.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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