Песков прокомментировал планы Навального провести акции перед выборами

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в том, что соответствующие ведомства проверят планы Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов.

На вопрос, как Кремль может прокомментировать сообщение Навального о подготовке такой акции, Песков ответил журналистам: "Никак".

"У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано", — сказал пресс-секретарь президента.

В понедельник Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости. После отказа Навальному некоторые российские сенаторы заявили, что решение ЦИК будет использовано Западом как повод для критики в адрес российских выборов.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".